Aileler Behram ve Oylum’un evliliğine engel olabilecek mi? İşte Aldatmak 31. bölümde yaşananlar...

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın son bölümü nefes kesti. Peki Aldatmak 31. bölümde neler oldu?
31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oylum'un bir anda ortadan kaybolup Behram'la evleneceğim diye mesaj atması Güzide'yi çılgına çevirdi. Havaalanının ortasında kalan Güzide, Behram'ın Oylum'u zorla kaçırdığını düşünerek kızını bulmak için harekete geçti. Apar topar İstanbul'a gelen Mualla, ikiliyi bulmak için herkesi seferber etti.
Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu.