Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.05.2023 19:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 19:13
    ABONE OL

    Aileler Behram ve Oylum’un evliliğine engel olabilecek mi? İşte Aldatmak 31. bölümde yaşananlar...

    atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen otuz birinci bölümüyle yine çok beğenildi. İşte Aldatmak 31. bölümde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Aileler Behram ve Oylum’un evliliğine engel olabilecek mi?

    Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın son bölümü nefes kesti. Peki Aldatmak 31. bölümde neler oldu?

    31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Oylum'un bir anda ortadan kaybolup Behram'la evleneceğim diye mesaj atması Güzide'yi çılgına çevirdi. Havaalanının ortasında kalan Güzide, Behram'ın Oylum'u zorla kaçırdığını düşünerek kızını bulmak için harekete geçti. Apar topar İstanbul'a gelen Mualla, ikiliyi bulmak için herkesi seferber etti.

    Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu.

        Ne olursa olsun aşkından vazgeçmeyen Ozan, Zeliş'le birlikte çıktıkları iş seyahatinde duygularını gösterebildi. Zeliş her ne kadar Ozan'dan uzak durmaya çalışsa da sonunda Ozan'ın söylediklerine ikna oldu ve ikili arasında buzlar eridi.

        Oylum ve Behram'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken diğer tarafta Tolga da Selin'in ailesiyle tanışarak geleceğe dair büyük bir adım attı. Tolga, babasının tüm uyarılarına ve Selin'e karşı duygularında samimi olmamasına rağmen gerçekleri itiraf edemedi.

        Behram ve Oylum'un yerini öğrenen Mualla hemen Güzide'ye haber verdi. Güzide polislerle birlikte Oylum'un yanına gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

        Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
        Haberler Televizyon Aileler Behram ve Oylum’un evliliğine engel olabilecek mi? İşte Aldatmak 31. bölümde yaşananlar...
            loading
            SON DAKİKA