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    • 20.05.2023 00:48
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    • 20.05.2023 01:30
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    Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kararı siz değil, Gülayşe verecek”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 16. Bölümü izleyici ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin son bölümüne Gülayşe ile Nizam’ın kavuştuğu anlar damga vurdu. Duygusal anların yaşandığı bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanına Barbaros’un “Gülayşe’yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem! Kararı siz değil, Gülayşe verecek” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kararı siz değil, Gülayşe verecek”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana Barbaros'un "Gülayşe'yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem! Kararı siz değil, Gülayşe verecek" sözleri damga vurdu.

    GÜLAYŞE VE NİZAM'IN BÜYÜK KAVUŞMASI
    Sezonun çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 16. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'na Gülayşe ve Nizam'ın yıllar sonra kavuşması geceye damga vurdu.

    'Ateş Kuşları'nın 16. Bölümünde; Barbaros henüz 8 yaşındayken verdiği sözü tutarak Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıldır hasretini çektiği kızı Gülayşe'ye kavuşturdu. Duaları kabul olan Nizam, sonunda kızına kavuştu. Nizam, Gülayşe'yi ilk gördüğü an "Kurban olduğum Allah'ım! Bu nasıl benzemek!" diyerek, Gülayşe'nin annesi Bahar'a çok benzediğini vurguladı. Özlemle ve şaşkınlıkla birbirlerine sarılan baba kız, seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.

    Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 16. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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