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    • 20.05.2023 21:12
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    Galatasaray-Sivasspor: 2-0 | ÖZET

    Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray-Sivasspor: 2-0 | ÖZET

    GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

    13. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

    30. dakikada ceza sahası dışından Rashica'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

    37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        Galatasaray'ın gollerini 13 ve 63.dakikalarda Icardi attı.

        Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 79'a çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Ankaragücü'ne konuk olurken, Sivasspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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