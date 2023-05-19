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    • 20.05.2023 01:29
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    Ateş Kuşları 16. bölüme damga vuran sahne: Gülayşe ve Nizam’ın büyük kavuşması!

    Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 16. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe ve Nizam’ın yıllar sonra kavuşması geceye damga vurdu. İşte o sahne...

    takvim.com.tr
    Gülayşe ve Nizam’ın büyük kavuşması!

    'Ateş Kuşları'nın 16. bölümünde; Barbaros henüz 8 yaşındayken verdiği sözü tutarak Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıldır hasretini çektiği kızı Gülayşe'ye kavuşturdu. Duaları kabul olan Nizam, sonunda kızına kavuştu. Nizam, Gülayşe'yi ilk gördüğü an "Kurban olduğum Allah'ım! Bu nasıl benzemek!" diyerek, Gülayşe'nin annesi Bahar'a çok benzediğini vurguladı. Özlemle ve şaşkınlıkla birbirlerine sarılan baba kız, seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.

    GÜLAYŞE VE NİZAM'IN BÜYÜK KAVUŞMASI I VİDEO İZLE

    Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 16. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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    Haberler Televizyon Ateş Kuşları 16. bölüme damga vuran sahne: Gülayşe ve Nizam’ın büyük kavuşması!
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