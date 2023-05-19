Ateş Kuşları 16. bölümde nefesler tutuldu: Nizam tüm gerçekleri öğrendi!

'Ateş Kuşları'nın 16. Bölümünde; Barbaros, yıllar önce verdiği sözü tutarak tüm gerçekleri kanıtlarla Nizam'a anlattı.

Barbaros; Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi.

Lara'yı çöpe atan kişinin Nazmiye olduğunu ve Lara'nın, öz kardeşi Menderes tarafından Çatal'a satıldığını öğrenen Nizam, fenalık geçirdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 16. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.