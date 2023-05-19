19 Mayıs 2023 bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV, ATV YAYIN AKIŞI! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

Haftaiçi son gün itibariyle ayaklarını uzatıp dizi keyfi yapmak isteyenler bu akşam hangi diziler olduğunu araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma yayın akışı...
19 MAYIS 2023 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Veda Mektubu
00:30 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8
02:15 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler