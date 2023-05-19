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    • 19.05.2023 19:48
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    • 19.05.2023 19:48
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    19 Mayıs 2023 bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV, ATV YAYIN AKIŞI! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

    Bu akşam hangi diziler var sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Haftanın 7 günü farklı konulardaki diziler izleyicilerine hitap ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? Televizyonda neler var? İşte 19 Mayıs 2023 Cuma yayın akışı...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2023 bu akşam hangi diziler var?

    Haftaiçi son gün itibariyle ayaklarını uzatıp dizi keyfi yapmak isteyenler bu akşam hangi diziler olduğunu araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma yayın akışı...

    CUMA GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?

    KANAL D- HIZLI VE ÖFKELİ 8

    STAR TV- YALI ÇAPKINI

    FOX- GARİP

    SHOW TV- KIZILCIK ŞERBETİ

    ATV- ATEŞ KUŞLARI

    TRT1- BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI

    TV8- SURVİVOR 2023

    19 MAYIS 2023 TV YAYIN AKIŞI

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8
    22:45 Veda Mektubu
    00:30 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8
    02:15 Poyraz Karayel
    04:45 Kavak Yelleri

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Bir Şansım Olsa
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Aile
    02:45 Güzel Günler

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Hercai
        07:00 Kahvaltı Haberleri
        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Ateş Kuşları
        00:20 Aldatmak
        03:35 Mutfak Bahane
        05:35 Hercai

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar İle Bugün
        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Yalı Çapkını
        20:00 Yalı Çapkını
        00:15 Ömer
        03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 Adını Sen Koy
        08:45 Bu Toprağın Sesi
        09:50 Bu Toprağın Sesi
        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
        13:15 Kalk Gidelim
        16:25 Seksenler
        19:00 Ana Haber
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        23:55 Puslu Yolculuk
        00:30 Al Sancak
        03:00 Kalk Gidelim
        04:45 Seksenler

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık
        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:15 Survivor 2023
        12:15 Survivor Panaroma
        15:00 Canım Annem
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 Survivor 2023
        00:15 Survivor Ekstra
        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        05:30 Canım Annem



        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 Çalar Saat
        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
        12:15 Yalnız Kalpler
        13:30 En Hamarat Benim
        16:00 Adım Farah
        18:00 Kapımdaki Dedektif
        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
        20:00 Yerli Sinema Garip
        22:00 Liderler Fox'ta
        23:45 Orta Sayfa
        01:45 Yerli Sinema Garip
        03:15 Yasak Elma
        05:00 Her Yerde Sen
        06:00 Adım Farah
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        Haberler Televizyon 19 Mayıs 2023 bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV, ATV YAYIN AKIŞI! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
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