19 Mayıs 2023 bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV, ATV YAYIN AKIŞI! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

19 MAYIS 2023 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Veda Mektubu

00:30 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8

02:15 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler