28. dakikada Diego Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Hamsik'in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti.

36. dakikada Umut Bozok'un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen'in sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin plase vuruşunda top az farkla dışarı çıktı..

DEV DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU I VİDEO İZLE

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Valencia'nın köşeye giden şutunu Uğurcan kornere çeldi. Kornerde Samet'in kafa vuruşunu, Uğurcan bir kez daha köşeden çıkardı.