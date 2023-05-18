Nizam ve Gülayşe kavuşuyor! Ateş Kuşları 16. bölüm detayları ortaya çıktı! İşte Ateş Kuşları yeni bölümden ipuçları...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 16. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?
KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!
Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar. Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?