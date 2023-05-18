Nizam ve Gülayşe kavuşuyor! Ateş Kuşları 16. bölüm detayları ortaya çıktı! İşte Ateş Kuşları yeni bölümden ipuçları...

KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar. Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?