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    • Televizyon
    • 18.05.2023 19:39
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    • 18.05.2023 19:39
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    Nizam ve Gülayşe kavuşuyor! Ateş Kuşları 16. bölüm detayları ortaya çıktı! İşte Ateş Kuşları yeni bölümden ipuçları...

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü saat 20.00’de ekrana gelecek 16. bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Tüm düğümlerin çözüleceği yeni bölümde, Barbaros gerçekleri hem Nizam Eyüboğlu’na hem de Gülayşe’ye anlatır. Yıllardır beklenen büyük kavuşma sonunda gerçekleşir. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nizam ve Gülayşe kavuşuyor!

    ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 16. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir. Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir. Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler. Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

    KARDEŞİNİN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR!
    Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister. Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar. Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

        NİZAM EYÜBOĞLU'NUN 23 YILLIK RÜYASI GERÇEK OLUYOR
        Sonunda Nizam Eyüboğlu'nun duaları kabul olur, yirmi üç yıldır hasretini çektiği kızına kavuşur.

        ATEŞ KUŞLARI, GÜLAYŞE'SİZ NE YAPACAK?
        Peki, Ateş Kuşları Gülayşe'yi babasına verecek mi? Nizam Eyüboğlu ile karşı karşıya gelen Ali ve Mercan kendilerini nasıl savunacaklar? Gülayşe'den ayrılmaktansa ölmeyi tercih eden Sabit şimdi ne yapacak?

        SABİT'İN YARALI GEÇMİŞİ
        Geçmişte ise Sabit'in babası Köksüzleri Çatal'a vermeye kalkar. Çıkan arbedede Çatal Sabit'in annesinin ölümüne sebep olur! Köksüzken annesini Çatal'a kurban veren Sabit'in Ateş Kuşları'nın Çatal'la anlaşma yapmasına tepkisi ne olacak?
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        İGA Art Sanat
        Haberler Televizyon Nizam ve Gülayşe kavuşuyor! Ateş Kuşları 16. bölüm detayları ortaya çıktı! İşte Ateş Kuşları yeni bölümden ipuçları...
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