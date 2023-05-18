ALDATMAK 31. bölüm izle! 18 Mayıs 2023 Aldatmak 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, 4K İZLE!

ATV CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

ALDATMAK 31. BÖLÜM KONUSU

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.