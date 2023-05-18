ALDATMAK 31. bölüm izle! 18 Mayıs 2023 Aldatmak 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, 4K İZLE!

Aldatmak dizisi 31. bölümüyle büyük beğeni topladı. İşte Aldatmak 31. bölümü hakkında tüm merak edilenler...
ATV CANLI İZLE
ALDATMAK 31. BÖLÜM KONUSU
Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.
Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez.