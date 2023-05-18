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    • 18.05.2023 23:12
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    ALDATMAK 31. bölüm izle! 18 Mayıs 2023 Aldatmak 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, 4K İZLE!

    Aldatmak 31. bölümüyle izleyiciler tarafından en sık aratılanlar arasında yer aldı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender gibi oyuncuların yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı. İşte Aldatmak 31. bölüm...

    takvim.com.tr
    Aldatmak 31. bölüm izle!

    Aldatmak dizisi 31. bölümüyle büyük beğeni topladı. İşte Aldatmak 31. bölümü hakkında tüm merak edilenler...

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    ALDATMAK 31. BÖLÜM KONUSU

    Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

    Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez.

        Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

        ALDATMAK OYUNCU KADROSU

        Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel
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        Haberler Televizyon ALDATMAK 31. bölüm izle! 18 Mayıs 2023 Aldatmak 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, 4K İZLE!
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