Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana Güzide'nin "Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!" sözleri damga vurdu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur.