Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.05.2023 01:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2023 01:17
    ABONE OL

    Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”

    Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun başrolünde yer aldığı ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak’ın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda; Güzide’nin “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana Güzide'nin "Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur.

    Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

    Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez.

        Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır.

        Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kılıçdaroğlu’nun ortağı HDP’den darbe çığırtkanlığı
        Haberler Televizyon Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”
            loading
            SON DAKİKA