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    • 18.05.2023 11:19
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    17 Mayıs 2023 Kuruluş Osman 126. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K izle... Kuruluş Osman 126. son bölüm izle!

    Kuruluş Osman dizisi, 126. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 126. bölüm izle!

    Osman Bey'in anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi, 126. yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman 126. bölümü yer aldı. Nefes kesen heyecanların konu edindiği. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm...

    KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM KONUSU

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.

        OYUNCULAR

        Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi).
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        Haberler Televizyon 17 Mayıs 2023 Kuruluş Osman 126. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K izle... Kuruluş Osman 126. son bölüm izle!
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