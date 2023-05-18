17 Mayıs 2023 Kuruluş Osman 126. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K izle... Kuruluş Osman 126. son bölüm izle!

Osman Bey'in anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi, 126. yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman 126. bölümü yer aldı. Nefes kesen heyecanların konu edindiği. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm...
KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM KONUSU
atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur.
Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.