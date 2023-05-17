ATV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Üvey Anne’nin okuma provası yapıldı!

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Üvey Anne, dizi severleri ekrana kilitleyecek.
Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan Üvey Anne'nin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provası için ONN Medya Center'da bir araya geldi. Muğla'da kurulacak set öncesi buluşan oyuncular, keyifli bir projeye imza atacaklarını söyledi.
Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.