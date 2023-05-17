Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfur Valens Kargın obasını bastı! Aktemur Bey ağır yaralandı

Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde Tekfur Valens'in hain saldırısı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı. Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı.

Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı.

Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 126. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.