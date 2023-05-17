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    • 18.05.2023 00:14
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    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfur Valens Kargın obasını bastı! Aktemur Bey ağır yaralandı

    ATV’nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 126. Bölümünde Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey’in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti. Tekfur Valens’le mücadele eden Aktemur Bey ağır yaralandı. Ayşe, Bengi ve Alçiçek Hatunların; Aktemur’un başında feryat etmeleri bölüme damga vurdu. İşte o sahne...

    takvim.com.tr
    Tekfur Valens Kargın basını bastı! Aktemur Bey ağır yaralandı

    Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde Tekfur Valens'in hain saldırısı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı. Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı.

    Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı.

    Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 126. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfur Valens Kargın obasını bastı! Aktemur Bey ağır yaralandı
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