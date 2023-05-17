Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli? 17 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programında bu haftanın finali Cuma günü gerçekleştirilecek. Bugünkü yarışmacı belli oldu. Semra Hanım bu akşam yüksek puanları toplamak için mutfaktaki tüm marifetlerini gösterecek. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEMRA HANIM KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Serhat Semra Dincer oldu. Semra Hanım 33 yaşında ve Ardahanlı'dır. Semra Hanım hemşiredir ve 6 yaşında bir kızı vardır.
17 MAYIS 2023 YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
17 Mayıs 2023 Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım
2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
3. gün yarışmacısı : Semra Hanım
4. gün yarışmacısı : Erman Bey
5. gün yarışmacısı : Davut Bey