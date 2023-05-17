Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli? 17 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programında bu haftanın finali Cuma günü gerçekleştirilecek. Bugünkü yarışmacı belli oldu. Semra Hanım bu akşam yüksek puanları toplamak için mutfaktaki tüm marifetlerini gösterecek. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?