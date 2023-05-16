Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Abimleri niye tutukladın!”

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan 15. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmanlarda heyecanı yükseltti. Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu. Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanına Gülayşe karakterinin "Abimleri niye tutukladın!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu. Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.
Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğünü anladı ve bu gerçekle yüzleşti. Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı.
Gülayşe, Sabit'i Barbaros ile bir araya getirerek hafızasını tazelemeye ve anılarını hatırlamasına yardımcı olmaya çalıştı. Barbaros'la vakit geçiren Sabit, kısa bir süre önce Barbaros tarafından tutuklanarak sorguya çekildiğini hatırladı.