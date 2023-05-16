Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Abimleri niye tutukladın!”

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan 15. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmanlarda heyecanı yükseltti. Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu. Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanına Gülayşe karakterinin "Abimleri niye tutukladın!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu. Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.