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    • 17.05.2023 00:43
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    Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Abimleri niye tutukladın!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahnelerin yer aldığı fragmana İlayda Alişan’ın canlandırdığı Gülayşe karakterinin “Abimleri niye tutukladın!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Abimleri niye tutukladın!”

    atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan 15. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmanlarda heyecanı yükseltti. Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu. Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanına Gülayşe karakterinin "Abimleri niye tutukladın!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu. Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.

    Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğünü anladı ve bu gerçekle yüzleşti. Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı.

    Gülayşe, Sabit'i Barbaros ile bir araya getirerek hafızasını tazelemeye ve anılarını hatırlamasına yardımcı olmaya çalıştı. Barbaros'la vakit geçiren Sabit, kısa bir süre önce Barbaros tarafından tutuklanarak sorguya çekildiğini hatırladı.

        Nermin, ifade vermek için yola çıktığında Ali ve Zıpkın, Barbaros'un isteği üzerine Nermin'i takip edip zorla aracına bindiler. Yolda giderken Menderes'in planı doğrultusunda önüne çıkan sokak çocuğuna çarptığını düşünerek arabadan inen Nermin, bir başka sokak çocuğu tarafından bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

        Nermin'in hayatını kaybetmesinin ardından Ali ise, sokak çocuğunu takip ederek yakaladı ve hesap sordu. Çocuk, bu işin sorumlusunun Çatal olduğunu söyledi ancak Ali'nin bu konuda şüpheleri vardı.

        Nermin'in ölümünü planlayan ve onu bıçaklaması için bir sokak çocuğuyla anlaşan Menderes, suçu Çatal'a yıktı. Barbaros ise Eyüboğlu Konağına gidip "Kızını buldum Nizam Amca!" diyerek büyük bir itirafta bulundu.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Abimleri niye tutukladın!”
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