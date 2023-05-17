Yalı Çapkını 33. bölüm FRAGMANI İZLE! Silah sesi her şeyi anlatıyor! YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm tarihleri belli oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. 32. bölümü izleyenler hemen 33. bölüm hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman,saat kaçta?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını 33. bölümüyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.
YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana silah sesi damga vurdu. Peki kim vuruldu? 33. bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak.
33. BÖLÜM KONUSU
Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.
Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.