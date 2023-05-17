Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY KÖPRÜHİSAR'I FETHETTİ!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 126. Bölümünde Osman Bey, alplarıyla beraber Köprühisar'ı fethetti.
Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde; Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti.
Osman Bey, daha önceden görevlendirdiği Konur Alp'in ele geçirdiği gizli geçitlerin yerlerini gösteren haritalarla Köprühisar'a sızarak Bizans askerlerini etkisiz hale getirdi.