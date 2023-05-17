Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.05.2023 00:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2023 01:00
    ABONE OL

    Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana; Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY KÖPRÜHİSAR'I FETHETTİ!
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 126. Bölümünde Osman Bey, alplarıyla beraber Köprühisar'ı fethetti.

    Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde; Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti.

    Osman Bey, daha önceden görevlendirdiği Konur Alp'in ele geçirdiği gizli geçitlerin yerlerini gösteren haritalarla Köprühisar'a sızarak Bizans askerlerini etkisiz hale getirdi.

        Köprühisar Tekfuru Petrus'u savunmasız yakalayan Osman Bey, tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve "Asın her yere Kayı'nın şanlı sancağını! Deyin herkese Köprühisar'ın Türk'ün mülkü olduğunu! Deyin zalimlere, Osman Bey'in onlar için geldiğini!" diyerek Köprühisar'ı yeniden Türk'ün yurdu yaptı.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 126. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İGA Art Sanat
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”
            loading
            SON DAKİKA