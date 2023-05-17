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    • Televizyon
    • 17.05.2023 11:53
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    • 17.05.2023 11:53
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    16 Mayıs Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD! YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE!

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle 16 Mayıs 2023 Salı Star'da izleyicisiyle buluştu. Yalı Çapkını yeni bölümü...

    YALI ÇAPKINI 32.BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 32. bölümünü kaçırmadan, kesintisiz, HD izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını 32. bölüm...

    BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN YAYINLANACAK

    Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanması için anket yapıldı.

    Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi. Ardından Yalı Çapkını 32. bölüm için güzel haber geldi.

    Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

    Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin 33. bölümü de 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak.

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.
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    İGA Art Sanat
    Haberler Televizyon 16 Mayıs Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD! YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE!
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