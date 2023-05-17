16 Mayıs 2023 Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm kesintisiz, 4K, FULL HD ATV izle! Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm izle!

Tatavlalı, Kayıkçı'yı Cezayir'e karşı kışkırtmak ve aradan sıyrılmak için elinden geleni yapar. Başarılı olamayınca kimseye hedef olmamak için farklı planlarını devreye sokar ve yanına sağlam bir destek kuvvet çağırır.

Azra'nın Kayıkçı'ya çalıştığına dair şüpheleri Cezayir'i düşündürür. Cezayir gerçeği öğrenmek için harekete geçer ve Azra'yı köşeye sıkıştırır.

Firuze'nin doğumunda Leyla nasıl bir rol üstlenecek? Firuze'nin birlikte yaşama teklifine Cezayir'in cevabı ne olacak? Cezayir'in ailesinde kim öldürülecek? Tatavlalı'nın planları nedir ve yanına kimi çağıracak? Cezayir, Azra'dan gerçeği öğrenebilecek mi?