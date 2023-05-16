Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.05.2023 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2023 18:55
    ABONE OL

    Osman Bey Köprühisarı’ı fethedebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 126. bölümden ipuçları...

    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman’ın 126. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman’ın yeni bölümüne dair ipuçları...

    takvim.com.tr
    Osman Bey Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

    'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.

    AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?
    Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

    MALHUN HATUN, KARGIN OBASININ İMDADINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

    Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

        OSMAN BEY VE SULTAN MESUD İPİN UCUNDA!
        Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

        OSMAN BEY'İN KÖPRÜHİSAR PLANI!
        Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?

        ESRİGÜN, BALA HATUN TARAFINDAN KARŞILANIYOR
        Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İGA Art Sanat
        Haberler Televizyon Osman Bey Köprühisarı’ı fethedebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 126. bölümden ipuçları...
            loading
            SON DAKİKA