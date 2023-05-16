Osman Bey Köprühisarı’ı fethedebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 126. bölümden ipuçları...

AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?