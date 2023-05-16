Osman Bey Köprühisarı’ı fethedebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 126. bölümden ipuçları...

'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.
AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?
Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?
MALHUN HATUN, KARGIN OBASININ İMDADINA YETİŞEBİLECEK Mİ?
Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?