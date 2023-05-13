YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs Star yayın akışı

YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Yalı Çapkını yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 12 Mayıs'ta Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığı ise henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yeni gelişmeler eklenecektir.