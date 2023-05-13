YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs Star yayın akışı

Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Mayıs Star yayın akışı
YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?
Yalı Çapkını yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 12 Mayıs'ta Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana geldi.
Dizinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığı ise henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yeni gelişmeler eklenecektir.
12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber