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    • 13.05.2023 18:47
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    • 13.05.2023 18:49
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    YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs Star yayın akışı

    Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Mayıs Star yayın akışı

    YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU?

    Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Mayıs Star yayın akışı

    YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

    Yalı Çapkını yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 12 Mayıs'ta Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana geldi.

    Dizinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığı ise henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yeni gelişmeler eklenecektir.

    12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını
        20:00 Yalı Çapkını
        00:30 Yerli Dizi Tekrar
        02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:00 Söz

        YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yalı Çapkını'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta yani 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs Star yayın akışı
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