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    • 12.05.2023 23:33
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    • 12.05.2023 23:37
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    YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 33. BÖLÜM FRAGMANI: Seyran vazgeçti

    Yalı Çapkını 32. bölümünün 12 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyordu. Ancak izleyiciler kanalı açtığında hayal kırıklığına uğradı. Bu noktada 32. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 32. bölüm yayınlanmadığından 33. bölüm fragmanı da henüz gelmedi. 32. bölüm fragmanını izleyenler ise ''Seyran Ferit'ten vazgeçti'' yorumu yaptı. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle haftaya yayınlanacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin yeni bölümünde Ferit ve Seyran mahkemeye çıkıyor. Çift arasındaki uzaklaşma git gide artarken fragmanı izleyenler hemen 32. bölümünü beklemeye koyuldu. Peki Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşanacak mı? 32. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 32. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayında katılacağı program nedeniyle yeni bölümü haftaya ertelendi. Ortak yayın saat 22.00'da başlayacak ve tüm kanallarda aynı anda yayınlancaktır.

    33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    32. bölümün yayınlanmaması nedeniyle henüz 33. bölüm fragmanı da gelmedi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.

    12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Haber

    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    05:00 Söz

        YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM KONUSU

        Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister.

        Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 33. BÖLÜM FRAGMANI: Seyran vazgeçti
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