YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 33. BÖLÜM FRAGMANI: Seyran vazgeçti

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM KONUSU

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister.