YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 33. BÖLÜM FRAGMANI: Seyran vazgeçti

Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle haftaya yayınlanacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin yeni bölümünde Ferit ve Seyran mahkemeye çıkıyor. Çift arasındaki uzaklaşma git gide artarken fragmanı izleyenler hemen 32. bölümünü beklemeye koyuldu. Peki Yalı Çapkını Seyran ve Ferit boşanacak mı? 32. bölüm ne zaman yayınlanacak?
YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 32. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayında katılacağı program nedeniyle yeni bölümü haftaya ertelendi. Ortak yayın saat 22.00'da başlayacak ve tüm kanallarda aynı anda yayınlancaktır.
33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
32. bölümün yayınlanmaması nedeniyle henüz 33. bölüm fragmanı da gelmedi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz