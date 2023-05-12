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    • Televizyon
    • 12.05.2023 22:57
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    • 12.05.2023 22:57
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    Büyük kavuşma! Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe ile babasını tanıştıracağız”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülayşe ile babası Nizam’ın kavuştuğu sahne ise fragmana damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gülayşe ile babasını tanıştıracağız”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Gülayşe ile babası Nizam'ın kavuştuğu sahne dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu. Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.

    Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğünü anladı ve bu gerçekle yüzleşti.

    Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı.

        Gülayşe, Sabit'i Barbaros ile bir araya getirerek hafızasını tazelemeye ve anılarını hatırlamasına yardımcı olmaya çalıştı. Barbaros'la vakit geçiren Sabit, kısa bir süre önce Barbaros tarafından tutuklanarak sorguya çekildiğini hatırladı.

        Nermin, ifade vermek için yola çıktığında Ali ve Zıpkın, Barbaros'un isteği üzerine Nermin'i takip edip zorla aracına bindiler. Yolda giderken Menderes'in planı doğrultusunda önüne çıkan sokak çocuğuna çarptığını düşünerek arabadan inen Nermin, bir başka sokak çocuğu tarafından bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

        Nermin'in hayatını kaybetmesinin ardından Ali ise, sokak çocuğunu takip ederek yakaladı ve hesap sordu. Çocuk, bu işin sorumlusunun Çatal olduğunu söyledi ancak Ali'nin bu konuda şüpheleri vardı.

            Nermin'in ölümünü planlayan ve onu bıçaklaması için bir sokak çocuğuyla anlaşan Menderes, suçu Çatal'a yıktı. Barbaros ise Eyüboğlu Konağına gidip "Kızını buldum Nizam Amca!" diyerek büyük bir itirafta bulundu.
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            Haberler Televizyon Büyük kavuşma! Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe ile babasını tanıştıracağız”
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