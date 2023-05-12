Büyük kavuşma! Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe ile babasını tanıştıracağız”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Gülayşe ile babası Nizam'ın kavuştuğu sahne dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu. Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.
Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğünü anladı ve bu gerçekle yüzleşti.
Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı.