KARDEŞLERİM DİZİSİ SÜSEN ÖLDÜ MÜ? Kardeşlerim Süsen diziden ayrıldı mı? Lizge Cömert neden diziden ayrıldı? Lizge Cömert kimdir?

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

Lizge Cömert, 16 Ağustos 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini İzmir'de tamamlayan Cömert, üniversite eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam etmektedir.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Lizge Cömert oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. İlk kez profesyonel olarak rol aldığı dizisi ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisi oldu. Burada Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Su Burcu Yaz Coşkun, Yiğit Koçak ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerle birlikte rol almaktadır.