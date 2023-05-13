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    • Televizyon
    • 14.05.2023 00:34
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    • 14.05.2023 00:35
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    Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben aşkıma ihanet etmedim”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümüne “Ben aşkıma ihanet etmedim” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben aşkıma ihanet etmedim”

    Başrolünde Berk Oktay ile Seray Kaya'nın yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmanda "Ben aşkıma ihanet etmedim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur.

    Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister.

    Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar.

        Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir.

        Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben aşkıma ihanet etmedim”
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