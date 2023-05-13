Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben aşkıma ihanet etmedim”

Başrolünde Berk Oktay ile Seray Kaya'nın yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmanda "Ben aşkıma ihanet etmedim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur.