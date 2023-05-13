KARDEŞLERİM 90. BÖLÜM İZLE! 13 Mayıs 2023 Kardeşlerim son bölüm full, kesintisiz, HD ATV! 'Süsen mezara...'

Tüm çocuklar, bu sefer de Bahar'a yardımcı olmak için sürpriz bir etkinlikte, yeniden bir araya gelirler. Elif, Aybike'yi çok büyük hayal kırıklığına uğratacak birisiyle iş birliği yaparken, Berk'le arasındaki ipler de gün geçtikçe gerilmeye devam eder. Yaşadıklarının ağırlığı ve baskısı altında artık ezilmek istemeyen Süsen, hayati bir hamle yapar.