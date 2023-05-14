TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 canlı izle kesintisiz, HD...

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları açıklanıyor... 81 ildeki milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını merakla beklerken seçim özel yayınını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı izle kesintisiz, HD! TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs seçimleri anlık oy oranları CANLI TAKİP!
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Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.