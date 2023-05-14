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    • 14.05.2023 17:46
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    • 14.05.2023 18:39
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    TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 canlı izle kesintisiz, HD...

    TRT seçim özel canlı yayın linki bu adrete! Oy oranları ve canlı oy sayımına Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları birazdan açıklanmaya başlanacak. Oy kullanan milyonlarca kişi bu noktada TRT seçim özel canlı yayın ekranı, TRT 1 seçim sonuçları anlık canlı takip linkini araştırıyor. İşte TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri anlık oy oranları CANLI TAKİP! TRT linki!

    TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE!

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları açıklanıyor... 81 ildeki milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını merakla beklerken seçim özel yayınını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı izle kesintisiz, HD! TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs seçimleri anlık oy oranları CANLI TAKİP!

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    SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OLARAK AKTARILACAK

    Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

        YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

        18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

        64 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİDİYOR!

        14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

        KAÇ SANDIK OLACAK?

        14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
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        Haberler Televizyon TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 14 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 canlı izle kesintisiz, HD...
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