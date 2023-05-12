Fırat Elif’ten vazgeçmiyor! Bir Küçük Gün Işığı 34. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.