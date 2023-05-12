Fırat Elif’ten vazgeçmiyor! Bir Küçük Gün Işığı 34. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude) gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur.
Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler.