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    • 12.05.2023 18:21
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    • 12.05.2023 18:21
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    Fırat Elif’ten vazgeçmiyor! Bir Küçük Gün Işığı 34. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Bir Küçük Gün Işığı 34. bölümde neler yaşanacak? İşte Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Fırat Elif’ten vazgeçmiyor!

    Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude) gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur.

    Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler.

        Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar.

        Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar.

        Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.
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