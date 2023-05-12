Aldatmak 30. bölümüyle nefes kesti! Behram Oylum’a engel olacak mı?

Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin'in yer aldığı Aldatmak, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.
30.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide'nin duydukları bütün dünyasını alt üst etti. Güzide büyük bir şok yaşarken Mualla'nın öfkesi ise dinmek bilmedi. Behram, Oylum için annesiyle karşı karşıya geldi.
Güzide kızına sahip çıkıp destek olunca, Oylum bebeği doğurmak istemediğini söyledi. Oylum'un kararının üzerine harekete geçen Güzide, kızıyla birlikte Oylum'un hamileliğine son vermek için doktora gitti.