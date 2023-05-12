Aldatmak 30. bölümüyle nefes kesti! Behram Oylum’a engel olacak mı?

Oylum'un gizlice yurt dışına çıkması planlandı. Oylum ve Güzide'nin işlemleri yapılana kadar ise Behram'a hiçbir şey hissettirilmemesine karar verildi. Bu süreç ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık için de büyük bir fırsat oldu. Oylum'un yurt dışında bebeğiyle yaşaması için gerekli parayı Tarık verdi.