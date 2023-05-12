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    • 12.05.2023 18:04
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    • 12.05.2023 18:04
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    Emre Bey ve Buse Meral başrolde buluştu! ATV’den yeni bir dizi daha: Vermem Seni Ellere

    Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere’nin okuma provası gerçekleşti. atv’nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More’un uyarlaması olan yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin cast çalışmaları tamamlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ATV’den yeni bir dizi daha: Vermem Seni Ellere

    Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

    Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

        KÜNYE

        Yapım: Akn Film
        Yapımcı: Akın Topuz, Emre Arda
        Yönetmen: Ali Balcı
        Genel Koordinatör: İlkim Dağlı
        Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı
        Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan
        2. Yönetmen: Işılsu Günday
        Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu
        Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat
        Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan

        Oyuncular: Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran.
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