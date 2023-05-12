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    • 12.05.2023 18:08
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    • 12.05.2023 18:08
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    ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin kadrosu genişliyor! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan’ın ardından yeni bir yıldız daha...

    ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Üvey Anne dizisinin kadrosuna Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan’ın ardından yeni bir isim dahil oldu. Ezgi Şenler, dizide Nisan Gencer karakterine hayat verecek. İşte detaylar ve karakter analizi...

    takvim.com.tr
    Üvey Anne kadrosuna yıldız bir isim daha katıldı!

    Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.

    Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı 'Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

    Merakla beklenen "Üvey Anne" yakında atv'de…

    NİSAN GENCER KARAKTER ANALİZİ
    Özel bir kolejde son sınıfta okuyan nam-ı diğer "olgun ruh" Nisan, doğduğu günden beri hep yaşından olgun davranışlar sergilemiş, okul yıllarında sırf bu yüzden yaşıtlarını hep çocuk gibi bularak kendinden büyüklerle arkadaş olmuştur. Müziğe annesi gibi yeteneği vardır ve annesinden aldığı dersler sayesinde çok iyi piyano çalmakta aynı zamanda sesi çok güzel olduğu için Ege'yle birlikte kurdukları grupta şarkı söylemektedir.

    Analitik zekâsı yüksektir ve daima hata yapmamaya çalışır. Duygularını çok iyi kontrol eder. Mesafeli görüntüsünün ardında sevgi dolu, iyicil bir kalp yatar. Hayvanları, doğayı sever ve korur. İlk tanıdığında onu soğuk bulanlar yakınlaştıkça ne kadar sıcak ve sevgi dolu olduğunu anlayabilirler. Duygusal sezgileri çok yüksektir.

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    Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin kadrosu genişliyor! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan’ın ardından yeni bir yıldız daha...
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