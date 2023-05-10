“4 torunumla baş başa kaldık” diyen Aysel Teyze kızına seslendi! Esra Erol’da duygusal anlar! Tüm Türkiye Aysel Ezer için birlik oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi.
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Kızı Tuğçe Ezer'in çocuklarıyla birlikte 2016 yılında yanına taşındığını belirten Aysel Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Ben hep tek başıma büyüttüm o çocukları.
Hiç kimseden de yardım istemedim. Herkes biliyor. Kızım kaçtı. 4 torunumla ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Üç ay önce boşanmadığı eşiyle geldi. Alaşehir'e gidelim dedik gittik, tekrar geri geldik"