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    • 11.05.2023 01:47
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    • 11.05.2023 01:53
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    “4 torunumla baş başa kaldık” diyen Aysel Teyze kızına seslendi! Esra Erol’da duygusal anlar! Tüm Türkiye Aysel Ezer için birlik oldu

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi. 4 torunuyla baş başa kaldığını dile getiren Aysel Hanım, yaşadıklarını anlattı. Tüm Türkiye ise Aysel Hanım ve torunları için birlik oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tüm Türkiye Aysel Ezer için birlik oldu!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi.

    ESRA EROL'DA TÜM TÜRKİYE BİRLİK OLDU I VİDEO İZLE

    Kızı Tuğçe Ezer'in çocuklarıyla birlikte 2016 yılında yanına taşındığını belirten Aysel Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Ben hep tek başıma büyüttüm o çocukları.

    Hiç kimseden de yardım istemedim. Herkes biliyor. Kızım kaçtı. 4 torunumla ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Üç ay önce boşanmadığı eşiyle geldi. Alaşehir'e gidelim dedik gittik, tekrar geri geldik"

        Kızının uyuşturucu kullandığını ve kendilerinden sık sık borç aldığını dile getiren Aysel Hanım'ın torunlarıyla yaşadığı ev de programda gösterildi.

        Görüntülerin ardından Esra Erol'da seyircileri harekete geçti. Canlı yayına bağlanan iki izleyici, Aysel Ezer'e yardım edeceklerini açıkladı.

        İlk seyirci 5 bin TL yardımda bulunurken ikinci seyirci, Aysel Teyze'nin hayalini kurduğu bahçeli ev için yardımcı olacağını dile getirdi.
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            Haberler Televizyon “4 torunumla baş başa kaldık” diyen Aysel Teyze kızına seslendi! Esra Erol’da duygusal anlar! Tüm Türkiye Aysel Ezer için birlik oldu
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