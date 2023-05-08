Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Elif'in "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler.
Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar.
Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar.