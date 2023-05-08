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    • 09.05.2023 00:59
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    • 09.05.2023 00:59
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    Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?"

    Başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı da yayınlandı. Nefes kesen fragmana Elif’in "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Elif'in "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler.

    Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar.

    Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar.

        Alper ve Fulya nikâh tarihi alırlar ve düğünü çiftlikte yapmaya karar verirler. Elif ve Fırat çiftlikte onlarla buluşur.

        Elif sevgisinin öfkesinden daha büyük olduğunu fark etmiştir ve her şeye yeniden başlamak ister.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben bir daha birine nasıl güveneceğim?"
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