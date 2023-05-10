Aldatmak 30. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak 30. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı.
ALDATMAK 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer.
Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir.