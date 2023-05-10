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    • 10.05.2023 22:11
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    • 10.05.2023 22:11
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    Aldatmak 30. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

    atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi “Aldatmak” Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki Aldatmak 30. bölümde neler yaşanacak? Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?

    Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak 30. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı.

    ALDATMAK 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer.

    Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir.

        Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir. Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

        Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 30. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı: Güzide, Ozan ve Oylum’un büyük planı işe yarayacak mı?
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