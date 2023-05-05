SON DAKİKA: 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Fatih, annesi ve annesinin sevgilisi tutuklandı! Esra Erol bir kız çocuğunu istismardan kurtardı!

Yaklaşık iki hafta önce 12 yaşındaki Sıla Tuana ve annesi, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gitmişlerdi. Baba Kalafat, daha sonra eve döndüklerinden haberdar olduğunu ancak eve döndükten çok kısa süre sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana'nın ve 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in sırra kadem bastığını söyledi.