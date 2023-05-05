SON DAKİKA: 12 yaşındaki Sıla’yı kaçıran Fatih, annesi ve annesinin sevgilisi tutuklandı! Esra Erol bir kız çocuğunu istismardan kurtardı!

Yaklaşık iki hafta önce 12 yaşındaki Sıla Tuana ve annesi, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gitmişlerdi. Baba Kalafat, daha sonra eve döndüklerinden haberdar olduğunu ancak eve döndükten çok kısa süre sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana'nın ve 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in sırra kadem bastığını söyledi.
Haftalarca her yerde aranan 12 yaşındaki Sıla Tuana'dan hiçbir haber alınamaması başına bir şey mi geldi sorusunu akıllara getirdi. Gün geçtikçe umutlar tükenmeye başladı. Canlı yayına bağlana anne, kızının kaybını şok eden sözlerle açıkladı.
"Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet'in kızıma takıntısı vardı iddialarını kabul etmiyorum, Mehmet böyle bir şey yapmaz" diyerek sevgilisini korudu.