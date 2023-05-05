Yalı Çapkını 31. bölüm CANLI İZLE! 5 Mayıs Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz, full, HD! Ferit ve Seyran boşanacak mı?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin 31. bölümünde adliyede bekleyen Ferit ve Seyran'ın duruşmaya girmesi ve Ferit'in Seyran ile ilgili hayali damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölüm izleme ekranı...

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez.

Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar.