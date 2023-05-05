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    • Televizyon
    • 05.05.2023 21:46
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    • 05.05.2023 21:46
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    Kardeşlerim 89. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in 89. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in yeni bölümünden ipuçları...

    takvim.com.tr
    İşte yeni bölümden ipuçları...

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır.

    Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler. Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.

        Doruk, Emel'in okul ödevi için tüm çocuklarla beraber keyifli bir organizasyona girişirken; Orhan, okulda yaşanan tatsız bir olay yüzünden, kimsenin beklemediği bir durumun içine çekilir.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 89. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...
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