Ateş Kuşları'nda nefes kesen sahne: Barbaros, 23 yıl önceki sır perdesini aralıyor! Nizam, gerçeklerle yüzleşiyor

'Ateş Kuşları'nın 15. Bölümünde; Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu.
Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi.
Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğü anladı ve bu gerçekle yüzleşti.