Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.05.2023 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2023 08:48
    ABONE OL

    TERZİ dizisi 2. sezon ne zaman? TERZİ 2.SEZON YAYIN TARİHİ! Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi Terzi kimi anlatıyor, gerçek mi??

    Terzi dizisi 2. sezon ne zaman gelecek sorusu merak ediliyor. Netflix'te yayınlanan proje için araştırmalar hızlandı. 2 Mayıs itibariyle gösterime giren yapım izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Peki, Terzi 2. sezon gelecek mi? Terzi dizisi ikinci sezonda neler yaşanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Terzi dizisi 2. sezon ne zaman?

    İlk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Terzi dizisi büyük beğeni topladı. Bu nedenle dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

    GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN KİTABINDAN UYARLANDI

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Terzi dizisi şimdilik 1 sezon 7 bölüm olarak yayınlandı. Netflix'ten izlenen dram türündeki Terzi dizisinin çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleşti.

    TERZİ DİZİSİ 2. SEZONDA NELER OLACAK?

    Terzi dizisinin son bölümünde Esvet yanlışlıkla Peyami'yi vuruyor. Terzi 2. sezonda ise Peyami'nin iyileşmesi ve ikili arasındaki arkadaşlık ve savaş mücadelesinin işlenmesi bekleniyor.

        TERZİ DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

        Terzi dizisinin 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

        TERZİ DİZİSİ OYUNCU KARAKTERLERİ

        Çağatay Ulusoy - Peyami

        Şifanur Gül - Esvet

        Olgun Şimşek - Mustafa

        Salih Bademci - Dimitri

        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Engin Şenkan

        Evrim Alasya

        Zeynep Tarhan

        Murat Kılıç

        Celile Toyon

        Vedat Erinci

        Lila Gürmen
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Televizyon TERZİ dizisi 2. sezon ne zaman? TERZİ 2.SEZON YAYIN TARİHİ! Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi Terzi kimi anlatıyor, gerçek mi??
            loading
            SON DAKİKA