ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen 124. bölümü bu akşam izleyicinin beğenisine sunulacak. Fragmanda Valide İsmihan Sultan'ın bıçaklandığı görülüyor. Peki Peki Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan öldü mü, tarihte nasıl öldü? Denir Barut Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden? Denir Barut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtları...
KURULUŞ OSMAN VALİDE SULTAN KİMDİR?
Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.
KURULUŞ OSMAN VALİDE SULTAN ÖLDÜ MÜ?
Kuruluş Osman'ın 124. bölüm fragmanında Valide İsmihan Sultan'ın yaralandığı görülüyor. Ancak akıbeti yeni bölümde belli olacak.
VALİDE SULTANI'I OYNAYAN DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.