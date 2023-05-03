Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti!

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı. Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi.
OSMAN BEY İŞTE BÖYLE REST ÇEKTİ I VİDEO İZLE
Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu anlattı. Nayman'la iş birliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını belirten Osman Bey, Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi.
Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim. Nayman'dan yana olma, bu kana mani ol! Okçulara da diyesin rahat etsinler!" diyerek rest çekti.