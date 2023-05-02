Şeyh Edebali’yi bekleyen tehlike! Kuruluş Osman 124. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı: Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. Bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.
NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?
Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?