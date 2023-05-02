Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.05.2023 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2023 12:09
    ABONE OL

    Şeyh Edebali’yi bekleyen tehlike! Kuruluş Osman 124. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı: Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği dizinin yeni bölümüne dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Şeyh Edebali’yi bekleyen tehlike!

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. Bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.

    NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?
    Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

        OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
        Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

        ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?
        Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

        İSMİHAN SULTAN VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİNDE NELER YAŞANACAK?
        İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

            İSMİHAN SULTAN'IN SONUNU MALHUN HATUN MU GETİRECEK?
            İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?

            SULTAN MESUD, OSMAN BEY'İN YANINDA
            Osman Bey, Sultan Mesud'la yan yanadır. İsmihan Sultan'a ve Nayman'a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey'in büyük planı nedir?

            HEDEF YENİŞEHİR, OSMAN BEY NE YAPACAK?
            Osman Bey, Nayman'ın gücünü kırmak için Cerkutay'ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. Nayman'ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir. Osman Bey, Nayman'ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            HangiKredi
            Haberler Televizyon Şeyh Edebali’yi bekleyen tehlike! Kuruluş Osman 124. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı: Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasındaki gerilim yükseliyor
                loading
                SON DAKİKA