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    • 02.05.2023 12:28
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    • 02.05.2023 12:28
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    Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümüyle nefes kesti: Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!

    atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği “Bir Küçük Gün Işığı” dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. İşte son bölümde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı, ekrana gelen son bölümüyle nefes kesti.

    32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat öğrendiklerini hazmedebilmek için çiftlik evine gider. Gerçeği bilip söylemediği için Elif'e çok öfkelidir. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve yangına körükle gider. Fulya ve Alper arasında da yanlış anlaşılma olayı büyür. Fulya eski kız arkadaşının çocuğunu Alper'in çocuğu zannettiği için ikili arasında ayrılık çanları çalar. Büyükler olaya müdahale etmek zorunda kalır. Ümran hapishaneye gider ancak onun evdeki yerini çat kapı gelen annesi alır.

    Dila ve Fırat, anneannelerinin gelişine çok şaşırır. Fırat eve döner ve Ayten Hanım vakit kaybetmeden Elif ile onları barıştırır. Fulya ve Alper arasında da her şey yoluna girer. Fakat Elif'in Ümran'ın tutuklanmasından sonra vazgeçtiği boşanma dilekçesi Fırat'ın eline geçer.

        Elif bunu daha önceden olduğuna onu ikna edemez. Elif'i çocuk istediğine ikna edemeyen Fırat yorulmuştur ve o da karşı dava açar.

        Elif'i Güneş ile tehdit eder. Kötü gece geçiren ve sarhoş olan Fırat'ı arayan Sude aradığı fırsatı bulur. Onu daha da içmeye teşvik ederek yatağına yatırır. Sabah birlikte uyanan Fırat'ı birlikte olduklarına inandırmayı başarır.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümüyle nefes kesti: Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!
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