Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümüyle nefes kesti: Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!

32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat öğrendiklerini hazmedebilmek için çiftlik evine gider. Gerçeği bilip söylemediği için Elif'e çok öfkelidir. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve yangına körükle gider. Fulya ve Alper arasında da yanlış anlaşılma olayı büyür. Fulya eski kız arkadaşının çocuğunu Alper'in çocuğu zannettiği için ikili arasında ayrılık çanları çalar. Büyükler olaya müdahale etmek zorunda kalır. Ümran hapishaneye gider ancak onun evdeki yerini çat kapı gelen annesi alır.