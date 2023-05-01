Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 54. bölüm fragmanı nefes kesti. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? Avar Alp tarihte var mı? Burak Şafak kimdir, diziden ayrıldı mı?
AVAR ALP KİMDİR?
Oyuncu Burak Şafak, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Avar rolünü canlandırııyor. Şafak 19 Şubat 1991'de Adana doğmuştur. Avar Alp dizide kurgusal bir karakterdir.
OYNADIĞI DİZİLER
Alparslan Büyük Selçuklu (Avar Alp)
Ramo (Guri)
Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da (Cabbar)
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU AVAR ÖLDÜ MÜ?
Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 54. bölümde Avar'ın akıbeti belli olacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜMDE NE OLDU?
Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag'ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan'ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag'ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan'ı alt mı edecek? Alparslan Akarag'ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir.