Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.05.2023 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 17:56
    ABONE OL

    Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? Avar Alp tarihte var mı? Burak Şafak kimdir, diziden ayrıldı mı?

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun 54. bölüm fragmanını izleyenler hemen internet arama motorlarına yöneldi. Dizinin yeni bölümünde Avar ölüyor mu merak ediliyor. Bu noktada ''Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? Avar Alp tarihte var mı? Burak Şafak kimdir, diziden ayrıldı mı?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü?

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 54. bölüm fragmanı nefes kesti. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? Avar Alp tarihte var mı? Burak Şafak kimdir, diziden ayrıldı mı?

    AVAR ALP KİMDİR?

    Oyuncu Burak Şafak, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Avar rolünü canlandırııyor. Şafak 19 Şubat 1991'de Adana doğmuştur. Avar Alp dizide kurgusal bir karakterdir.

    OYNADIĞI DİZİLER

    Alparslan Büyük Selçuklu (Avar Alp)
    Ramo (Guri)
    Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da (Cabbar)

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU AVAR ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 54. bölümde Avar'ın akıbeti belli olacak.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜMDE NE OLDU?

    Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag'ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan'ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag'ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan'ı alt mı edecek? Alparslan Akarag'ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir.

        Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato'nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Cato okların kendisine yöneldiğini hissedince Seferiye'yi tuzağa çekerek bu işi kökten çözecek mi? Kavurd ise Fazluye ile cenk eden Merdan'ın yanına gider.

        Seferiye, Kavurd'un önünü keserek gitmesine mani olmaya çalışsa da Kavurd onu söylediği yalanla kandırarak, Merdan'ı durdurmak amaçlı gittiğini dile getirir ve Seferiye'nin önünden çekilmesini sağlar. Merdan'ın yanında Fazluye ile cenk meydanında karşılaşan Kavurd, Fazluye'ye esir olur. Fazluye, Kavurd'a ne yapacak? Sultan hükmünü mü bekleyecek, yoksa cezasını kendi mi verecek? Leon Akarag'ta Alparslan'a karşı direnirken Bagrat'ı da Ani'den uzaklaştırabilmek için ona bir oyun kurar ve Bagrat'ı Alparslan'ın önüne atar. Leon bir taşla iki kuş vurabilecek mi?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Teröristlerin deprem kamuflajı işe yaramadı
        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu Avar öldü mü, tarihte nasıl öldü? Avar Alp tarihte var mı? Burak Şafak kimdir, diziden ayrıldı mı?
            loading
            SON DAKİKA