Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu cihanı başlarına geçiririm!”

Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi.