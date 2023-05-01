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    • 01.05.2023 17:06
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    • 01.05.2023 17:06
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    Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu cihanı başlarına geçiririm!”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şeyh Edebali’nin yaralandığı sahne yürekleri ağza getirirken Osman Bey’in “Bu cihanı başlarına geçiririm!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bu cihanı başlarına geçiririm!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Bu cihanı başlarına geçiririm!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde Nayman'ın karargaha ve Yenişehir Konağına düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı. Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti.

    Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı. O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti.

    Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi.

        Osman Bey, Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu. Nayman'ın ordusuna katılmak için Tebriz'den gelen komutanların kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, komutanları esir aldı.

        Osman Bey, Nayman'ın ordu kurmak için topladığı kurultaya giderek Nayman'a komutanlarının elinde olduğunu, eğer Turgut Bey'i özgür bırakmazsa komutanlarını öldüreceğini söyledi. Osman Bey'in kurduğu plan sonucu Nayman ise Turgut Bey'i teslim etmek zorunda kaldı.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu cihanı başlarına geçiririm!”
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