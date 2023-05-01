Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu cihanı başlarına geçiririm!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Bu cihanı başlarına geçiririm!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde Nayman'ın karargaha ve Yenişehir Konağına düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı. Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti.
Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı. O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti.
Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi.