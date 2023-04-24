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    • 24.04.2023 16:05
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    • 24.04.2023 16:05
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    Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk köle olmaz”

    ATV’nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Türk köle olmaz” sözleri damga vurdu. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Türk köle olmaz”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Türk köle olmaz" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu. Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti.

    Tek başına kalan Nayman, mücadele etse de Bagatur tarafından tutuklanarak Tebriz'e götürülmek üzere yola çıktı. Osman Bey'in konağında verilen iftar yemeğinde Türkmen Beyleri'nin bundan sonra Selçuklu'ya değil, Kayı Obası'na vergi ödemek istediğini duyan İsmihan Sultan, bu durum karşısında öfkelendi ve sofrayı terk etti.

    Osman Bey'in gücünü kırmak isteyen İsmihan Sultan; Nayman'ı Bagatur'un elinden kurtardı ve mührün sahibi oldu. Mührün kendisine ait olduğunu söyleyen Nayman, İsmihan Sultan'la anlaşma yaparak Osman Bey'i ortadan kaldırması şartıyla mührü aldı. Osman Bey'den intikam almak isteyen Nayman, özel birliğiyle beraber hem Osman Bey'in Köprühisar'daki karargahına hem de Yenişehir'deki konağına aynı anda baskın düzenledi.

        Baskın sırasında konağı ateşe veren nökerler, kapıları zincirleyerek hatunların ve çocukların dışarı çıkmasını engellediler. Halime bebekle yalnız kalan Bala Hatun, dumandan zehirlenmemek için camı kırdığı anda omzundan okla vuruldu. Yangının ardından neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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