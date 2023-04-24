Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk köle olmaz”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Türk köle olmaz" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu. Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti.