Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Türk köle olmaz”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Türk köle olmaz" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu. Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti.
Tek başına kalan Nayman, mücadele etse de Bagatur tarafından tutuklanarak Tebriz'e götürülmek üzere yola çıktı. Osman Bey'in konağında verilen iftar yemeğinde Türkmen Beyleri'nin bundan sonra Selçuklu'ya değil, Kayı Obası'na vergi ödemek istediğini duyan İsmihan Sultan, bu durum karşısında öfkelendi ve sofrayı terk etti.
Osman Bey'in gücünü kırmak isteyen İsmihan Sultan; Nayman'ı Bagatur'un elinden kurtardı ve mührün sahibi oldu. Mührün kendisine ait olduğunu söyleyen Nayman, İsmihan Sultan'la anlaşma yaparak Osman Bey'i ortadan kaldırması şartıyla mührü aldı. Osman Bey'den intikam almak isteyen Nayman, özel birliğiyle beraber hem Osman Bey'in Köprühisar'daki karargahına hem de Yenişehir'deki konağına aynı anda baskın düzenledi.