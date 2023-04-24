Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni oyuncu! Sahra Şaş Kayıkçı’nın kızı Azra Malek’le dönüyor...

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle 28. bölümde (25 Nisan Salı) seyircinin karşısına çıkacak.
Sahra Şaş'ın canlandıracağı Azra Malek karakteri sanata, doğaya, dövüş sanatlarına ve avlanmaya olan merakının yanı sıra tıp doktorudur. Sahra Şaş'ın karakteri, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.