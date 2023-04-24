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    • 24.04.2023 11:19
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    • 24.04.2023 11:29
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    Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni oyuncu! Sahra Şaş Kayıkçı’nın kızı Azra Malek’le dönüyor...

    Sevilen oyuncu Sahra Şaş, ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu. Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği dizide Şaş’ın Azra Malek (Kayıkçı’nın kızı) karakterini canlandıracağı öğrenildi. Öte yandan Büyük heyecanla beklenen yeni bölüme dair detaylarda ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni oyuncu!

    Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle 28. bölümde (25 Nisan Salı) seyircinin karşısına çıkacak.

    Sahra Şaş'ın canlandıracağı Azra Malek karakteri sanata, doğaya, dövüş sanatlarına ve avlanmaya olan merakının yanı sıra tıp doktorudur. Sahra Şaş'ın karakteri, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

        Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur. Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler. Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

        Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

        Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.
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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni oyuncu! Sahra Şaş Kayıkçı’nın kızı Azra Malek’le dönüyor...
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