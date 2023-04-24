Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.04.2023 16:20
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    • 24.04.2023 16:20
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE - 24 Nisan 2023 | 18 yaşındaki kızı, 2 hafta önce ortadan kayboldu! Gülistan annenin feryadı...

    Muhammet, "Seni seviyorum ne olur eve dön!" dedi. Songül eve dönecek mi? Barıştılar... gittiler... Yine olanlar oldu! Yüzünü bile görmediği Başak’a parasını kaptırdı! Gerçekler ortaya çıkacak! Oğlu, 3 yıl önce ortadan kayboldu! Esra Erol buldu! Hakan, stüdyoya gelecek mi? 1,5 yaşındaki kızımızı annem kaçırıyor! İsmail ve Esra’nın feryadı! 18 yaşındaki kızı, 2 hafta önce ortadan kayboldu! Gülistan annenin feryadı! “Kocam muhterem dünyanın en cimri insanı” diyen Emine Hanım'ın isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE - 24 Nisan 2023 | 18 yaşındaki kızı, 2 hafta önce ortadan kayboldu! Gülistan annenin feryadı...
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