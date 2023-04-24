Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 3-3 | ÖZET

Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi. İşte maçın özeti!
Maç sonucunun ardından Fenerbahçe, 64 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. İstanbulspor 29 puana yükseldi. Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.