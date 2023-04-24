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    • 24.04.2023 22:12
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    • 24.04.2023 22:19
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    Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 3-3 | ÖZET

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 3-3

    Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi. İşte maçın özeti!

    Maç sonucunun ardından Fenerbahçe, 64 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. İstanbulspor 29 puana yükseldi. Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

        25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. yarıda istediği baskıyı yakalayamayan Kanarya, Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla farkı ikiye çıkarttı ve skor 2-0'a geldi.

        Arda'nın golünden kısa bir süre sonra penaltı kazanan İstanbulspor, Valon Ethemi ile farkı 1'e indirdi. Golden sonra vites yükselten konuk takım, 66. dakikada Ethemi'nin golüyle maçta eşitliği yakaladı. Golden yalnızca 5 dakika sonra Joao Pedro sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.
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        Haberler Haberler Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 3-3 | ÖZET
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