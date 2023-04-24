Cezayir düşmanıyla yüzleşiyor! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölümden ipuçları...

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.
Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir.